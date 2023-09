Tweevoudig wereldkampioen Dafne Schippers (31) zet punt achter atletiekcarrière

Dafne Schippers heeft dinsdag een punt achter haar indrukwekkende carrière gezet. De 31-jarige atlete zegt dat haar lichaam het niet meer toelaat om op topniveau te presteren.

"Ik heb alles geprobeerd om op topniveau terug te keren, maar helaas is mijn lijf niet meer belastbaar genoeg om de trainingen te doen die nodig zijn om op het hoogste niveau concurrerend te zijn. En dat is het enige waar ik het voor doe: me kunnen meten met de allerbesten", zegt Schippers in een verklaring.

Schippers begon als meerkampster en pakte in 2013 WK-goud op de zevenkamp. Daarna richtte ze zich op de sprintafstanden en werd in 2015 en 2017 wereldkampioen op de 200 meter. Ook veroverde ze zilver en brons op de 100 meter op dezelfde wereldkampioenschappen. Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro pakte ze zilver op de 200 meter.

De in Utrecht geboren Schippers werd in totaal vijf keer Europees kampioen en 22 keer Nederlands kampioen. De voormalige sprinter bezit vijf Nederlandse records en een Europees record op de 200 meter. Ze werd twee keer verkozen tot Nederlands sportvrouw van het jaar. Ook was ze Europees atlete van het jaar en Europees sporter van het jaar.

Aanhoudende rugklachten hinderden Schippers de laatste jaren voortdurend en voorkwamen dat ze haar beste vorm terugkreeg. Ze had door haar blessureleed al een jaar geen wedstrijden gelopen.

Schippers: 'De trein komt tot stilstand'

"Ik heb een prachtige carrière gehad, vrijwel alles bereikt wat ik wilde bereiken", zegt Schippers. "Nu is het tijd om met voldoening en enorme trots terug te kijken. De trein bleef altijd maar doorrijden. Nu komt hij tot stilstand en neem ik de tijd om die momenten in me op te nemen en me te oriënteren op een nieuwe fase in mijn leven."

"Je weet als atleet dat deze dag eraan komt", schrijft Schippers op Instagram. "Op een gegeven moment wordt een carrière een collectie van herinneringen en medailles. Vandaag is de dag dat ik mijn leven op de baan vaarwel zeg."

Schippers bedankt haar begeleidingsteam, familie, fans en sponsors voor alle steun. "Het was een geweldige reis en ik heb nergens spijt van."

In augustus was Schippers nog hoopvol over een terugkeer op de baan. Ze zei dat ze ondanks haar chronische rugklachten nog altijd niet aan opgeven dacht. De atlete zei zelfs te hopen op deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs.