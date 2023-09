Ethiopische Assefa verpulvert wereldrecord bij marathon in Berlijn

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Ethiopische atlete Tigist Assefa heeft zondag in Berlijn een wereldrecord op de marathon gelopen. Assefa liep een sensationele tijd van 2:11.52.

Daarmee was Assefa ruim twee minuten sneller dan de oude toptijd. Die stond op naam van de Keniaanse Brigid Kosgei, die op de marathon van Chicago in 2019 op 2:14.04 uitkwam. Kosgei liep destijds een zestien jaar oud record van de Britse Paula Radcliffe uit de boeken.

Assefa had vorig jaar al met haar beste tijd tot dan toe het parcoursrecord in Berlijn verbeterd tot 2.15.37. Daar bleef ze een jaar later bijna 4 minuten onder. Bijna 6 minuten na Assefa finishte de Keniaanse Sheila Chepkirui als tweede. De Tanzaniaanse Magdalena Shauri werd derde.