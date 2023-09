Volleybalsters missen directe plaatsing voor Olympische Spelen van Parijs

De Nederlandse volleybalsters zijn er zondag niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski verloor in China bij het laatste groepsduel op het olympisch kwalificatietoernooi met 3-2 van de Dominicaanse Republiek.

Nederland moest in het laatste groepsduel met 3-0 of 3-1 winnen om bij de eerste twee landen in de poule terecht te komen. Maar de Dominicaanse Republiek was in het Chinese Ningbo nipt sterker: 25-20, 20-25, 25-19, 23-25 en 15-12.

De Dominicaanse Republiek begon sterk en pakte overtuigend de eerste set. Oranje revancheerde zich in het tweede bedrijf. In de twee daaropvolgende sets voltrok zich hetzelfde scenario, waarna de vijfde set de beslissing moest brengen. Deze werd een prooi voor het Caraïbische land.

De Dominicaanse Republiek eindigt samen met Servië in de top twee van de groep. Oranje won eerder dit toernooi verrassend van onder meer gastland China, maar moest het hoofd buigen voor grootmacht Servië.

Oranje is voor kwalificatie voor de Spelen nu afhankelijk van de positie op de wereldranglijst in juni. Via die omweg plaatsen zich nog vijf landen voor het evenement in Parijs.

De Nederlandse volleybalsters waren er in 1992, 1996 en 2016 bij op de Spelen. Oranje werd zeven jaar geleden in Rio de Janeiro nog vierde. In Tokio ontbraken de volleybalsters.