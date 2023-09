Volleybalsters bij zege met 3-0 of 3-1 in slotduel OKT zeker van Spelen

De Nederlandse volleybalsters moeten zondag het slotduel op het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Ningbo met 3-0 of 3-1 winnen van de Dominicaanse Republiek om een ticket voor de Spelen in Parijs te veroveren. Mocht het misgaan dan kan Oranje zich nog op basis van de wereldranglijst kwalificeren.

Nederland verloor zaterdag het voorlaatste op duel op het OKT met 3-0 van Servië. De Dominicaanse vrouwen waren later op de dag met 3-1 (25-23, 21-25, 25-14 en 25-14) te sterk voor China.

Door die resultaten wacht Oranje een spannende laatste wedstrijd. Op dit moment staat Nederland derde in de groep, achter koploper Servië en de nummer twee Dominicaanse Republiek. Een zege met 3-0 of 3-1 volstaat voor Nederland om een plek te stijgen en zo een olympisch ticket te grijpen.

Het kan de vierde keer worden dat de Nederlandse volleybalsters zich plaatsten voor de Spelen, na 1992, 1996 en 2016. Vier jaar geleden in Rio de Janeiro eindigde de ploeg als vierde.

Stand groep A Servië 6-15 (+12) Dominicaanse Republiek 6-15 (+10) Nederland 6-12 (+6) Canada 6-11 (+3) China 6-11 (+5) Als het puntenaantal gelijk is, wordt er gekeken naar de setratio. De setratio staat tussen de haakjes.

Vijf tickets verdeeld op basis van wereldranglijst

In totaal plaatsen zes landen zich via het OKT voor de Spelen van volgend jaar. Het toernooi in Ningbo bestaat uit drie poules van acht landen. De top twee per poule krijgt een olympisch ticket.

De overige vijf tickets worden verdeeld op basis van de wereldranglijst. Die wordt opgemaakt in juni 2024, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt gekeken naar de hooggeplaatste landen per continent die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de overige tickets. Nederland staat nu tiende.

Nederland tegen de Dominicaanse Republiek begint zondagochtend om 10.00 uur (Nederlandse tijd). De wedstrijd in Ningbo is via een liveblog te volgen op NU.nl.