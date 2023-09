Kanovaarster Wegman mist WK-brons op drie honderdsten, wel olympisch ticket

Kanovaarster Martina Wegman heeft zaterdag op de WK in Londen net naast het brons gegrepen. De Nederlandse werd op 0,03 seconden vierde, maar stelde wel een ticket veilig voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Het goud in de K1 (kajak) ging naar de Australische Jessica Fox, die haar vierde wereldtitel pakte. Het zilver was voor de Slowaakse Eliska Mintálová. Klaudia Zwolinska uit Polen voorkwam dat Wegman op het podium belandde.

Voor Wegman was haar vierde plek een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen ze in het Duitse Augsburg zevende werd. Lena Teunissen was de enige andere Nederlandse deelnemer in Londen, maar zij strandde in de halve finales.