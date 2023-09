Volleybalsters kansloos tegen grootmacht Servië in strijd om olympische tickets

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Nederlandse volleybalsters hebben zaterdag het belangrijke duel van het olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen in Parijs verloren van Servië. Na de knappe zege vrijdag op China was Oranje niet opgewassen tegen de regerend wereldkampioen: 3-0.

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski maakte vrijdag nog indruk door tegen het gastland een 0-2-achterstand in sets om te buigen naar een 3-2-overwinning. Tegen de Servische vrouwen lukte het Oranje niet om zich weer op te richten.

Nederland werd vaak afgetroefd door het sterke blok van Servië en maakte veel fouten. In de eerste set kon de ploeg van Koslowski nog goed bijblijven, maar in de slotfase maakte Servië toch het verschil. Ook in de tweede en derde set dicteerde de regerend wereldkampioen.