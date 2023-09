Volleybalsters verrassen thuisland China met knappe comeback op OKT

De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een verrassende zege geboekt op China. Oranje poetste in een thriller van vijf sets drie matchpoints weg en draaide een 2-0-achterstand om in een 2-3-winst.

In het Chinese Ningbo was het thuisland in de eerste twee sets de betere ploeg. Vanaf de derde set kwam Oranje, de nummer negen van de wereld, beter voor de dag tegen China, de mondiale nummer zes. Oranje liep vanaf een 14-15-stand weg en pakte met 19-25 de set.

Van het goede spel dat Oranje in de derde set liet zien, was in de beginfase van de vierde set niets meer over. China walste over de ploeg van Koslowski heen en stond in een mum van tijd met 19-12 voor. Toch sleepte Oranje op knappe wijze de derde set binnen. De ploeg poetste maar liefst drie matchpoints weg en zette een 0-2-achterstand om in een 2-2-stand.

Oranje dwong daarmee een vijfde set af, waarin de spanning om te snijden was. China leek op weg naar de zege toen het met 4-2 voorstond, maar gaf die voorsprong weer uit handen. Via een keiharde smash van Jolien Knollema was het eerste matchpoint aan Nederlandse zijde direct raak: 25-18, 26-24, 19-25, 24-26 en 13-15.

Stand groep A Servië 5-12 (+9) Nederland 5-12 (+9) Dominicaanse Republiek 5-12 (+8) China 5-11 (+7) Canada 5-8 (0) Tsjechië 5-5 (-5) Mexico 5-0 (-14) Oekraïne 5-0 (-14) Als het puntenaantal gelijk is, wordt er gekeken naar de setratio. De setratio staat tussen de haakjes.

Oranje wacht twee zware duels

Eerder won Oranje op het OKT van Mexico, Tsjechië en Oekraïne. De enige nederlaag leed de ploeg tegen Canada, dat in een thriller van vijf sets te sterk was voor de Nederlandse volleybalsters.

Oranje moet het nog opnemen tegen wereldkampioen Servië en de Dominicaanse Republiek, dat eerder vandaag won van de koploper van de groep. De eerste twee landen in de groep verdienen een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Mocht kwalificatie via het olympische kwalificatietoernooi niet lukken, dan kan het team van bondscoach Koslowski zich nog op basis van de wereldranglijst kwalificeren. Oranje was drie keer eerder aanwezig op de Spelen: in 1992, 1996 en 2016.

Programma top-4 OKT 23 september, 10.00 uur: Servië- Nederland

23 september, 13.30 uur: China-Dominicaanse Republiek

24 september, 10.00 uur: Dominicaanse Republiek- Nederland

24 september, 13.30 uur: China-Servië