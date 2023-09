Franse rugbyers boeken recordzege en blijven op koers voor eerste wereldtitel

Het Franse rugbyteam heeft donderdag bij het WK in eigen land Namibië overklast. De ploeg van bondscoach Fabien Galthié heeft in Stade Vélodrome een recordzege geboekt: 96-0.

Frankrijk was in Marseille van begin tot eind oppermachtig tegen Namibië. Bij rust koesterde de thuisploeg al een voorsprong van 54-0. Nadat Namibiër Johan Deysel vlak na rust van het veld was gestuurd, liep Frankrijk uit naar een klinkende 96-0-overwinning.

Het is de grootste winst van Frankrijk ooit. De vorige recordzege is ook een overwinning op Namibië. Frankrijk won in 2007 met 87-10 van het Afrikaanse land. De zege in Marseille is tot dusver ook de grootste overwinning op dit WK.

Een smet op de fraaie avond van Frankrijk was het wegvallen van Antoine Dupont. De sterspeler viel geblesseerd uit en is naar het ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek.

Het was de derde zege van Frankrijk in groep A. Het thuisland won eerder van drievoudig wereldkampioen Nieuw-Zeeland (27-13) en Uruguay (27-12). De formatie van Galthié speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Italië.