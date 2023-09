Volleybalsters verslaan Oekraïne op OKT en blijven op koers voor olympisch ticket

De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag bij het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Ningbo ook van Oekraïne gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski was met 3-0 te sterk. De setstanden waren 25-23, 25-21 en 25-16.

In de eerste twee sets maakte Nederland het af en toe onnodig spannend tegen Oekraïne, de nummer 21 van de wereld. In beide sets werd een comfortabele voorsprong uit handen gegeven, maar steeds sloeg Oranje op het juiste moment toe.

In de derde set oogde Oekraïne gebroken en won Nederland, de nummer negen van de wereld, zonder problemen. Celeste Plak en Marrit Jasper eindigden het duel als topscorer aan de Nederlandse kant met 13 punten. Nika Daalderop was goed voor 11 punten.

Het was de derde keer op rij dat Nederland in het olympisch kwalificatietoernooi geen set af hoefde te staan. Dinsdag werd er in straight sets van Mexico gewonnen en eerder was ook Tsjechië kansloos tegen Oranje. In de eerste wedstrijd ging Nederland onderuit tegen Canada (3-2).