Golficoon Mickelson kampte met gokverslaving: 'Hij zette ruim miljard dollar in'

Golficoon Phil Mickelson kampte jarenlang met een zware gokverslaving. De 53-jarige Amerikaan betuigt op sociale media spijt voor het leed dat hij heeft aangericht bij zijn naasten.

"Geld was nooit een halszaak voor ons, want onze financiële zekerheid is nooit in gevaar gekomen", schrijft Mickelson op het sociale medium X. "Maar ik was zo afgeleid dat ik nooit de aandacht kon schenken aan degenen van wie ik hou. Ik heb hen veel pijn gedaan."

Billy Walters, een van de bekendste Amerikaanse sportgokkers, claimde in zijn pas verschenen autobiografie dat Mickelson decennialang kampte met een gokverslaving. "Hij zette de afgelopen dertig jaar meer dan een miljard dollar in op weddenschappen", schreef Walters over de zesvoudig majorwinnaar.

Mickelson erkent nu dat hij zwaar verslaafd was. "Ik kreeg tijdens mijn verslavingsperiode vaak te horen: 'Je bent bij ons, maar je bent er niet écht.' Het is als een orkaan die buiten woedt en ik zit geïsoleerd binnen, onwetend wat er allemaal gaande is. Toen ik naar buiten kwam, was er heel veel schade om te herstellen. Het liefste wilde ik zo snel mogelijk weer naar binnen en het negeren."

Mickelson bedankt zijn vrouw Amy voor haar onvoorwaardelijke steun. "Hopelijk vindt iedere verslaafde een persoon die steun biedt. Die je helpt terwijl je door je allerslechtste periode gaat. In mijn geval was dat Amy. Zonder haar had ik het nooit gered. Dankzij haar liefde, steun en toewijding zit ik weer op koers om de persoon te worden die ik wil zijn."