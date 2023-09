Volleybalsters winnen eenvoudig van Mexico op olympisch kwalificatietoernooi

De Nederlandse volleybalsters hebben dinsdag de weg omhoog gevonden op het olympisch kwalificatietoernooi. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski won overtuigend van Mexico: 3-0.

Nederland was in het Chinese Ningbo vanaf de eerste bal de bovenliggende partij. Dit gaf bondscoach Koslowski de mogelijkheid om enkele reservekeuzes aan het werk te zien. In een uur en een kwartier was het karwei geklaard: 25-18, 25-18 en 25-17.

De overwinning op Mexico is uiterst welkom te noemen, maar niet verrassend. Het Noord-Amerikaanse land bezet de 23e plek op de wereldranglijst, terwijl Nederland negende staat. De Mexicaanse vrouwen waren nog nooit van de partij op de Olympische Spelen.

Oranje begon het olympisch kwalificatietoernooi zaterdag met een teleurstellende nederlaag tegen Canada. De ploeg van Koslowski herpakte zich door een dag later Tsjechië te verslaan. Na de zege op Mexico staat Nederland tweede in de groep. De eerste twee in de eindstand veroveren een ticket.

Zo kunnen de volleybalsters zich kwalificeren voor de Spelen Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Frankrijk is als gastland al geplaatst.

Zes teams plaatsen zich via het OKT. Het toernooi in China (16-24 september) bestaat uit drie poules van acht landen. De top twee per poule krijgt een olympisch ticket.

De overige vijf tickets worden verdeeld op basis van de wereldranglijst. Die wordt opgemaakt in juni 2024, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt gekeken naar de hooggeplaatste landen per continent die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de overige tickets. Nederland staat nu negende.

Drie keer eerder op de Spelen

Als Nederland er bij dit toernooi niet in slaagt een olympisch ticket te bemachtigen, kan het team zich nog op basis van de wereldranglijst kwalificeren. Oranje was drie keer eerder aanwezig op de Spelen: in 1992, 1996 en 2016.

Nederland speelt komende nacht (4.00 uur Nederlandse tijd) de volgende wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi. Oekraïne is dan de tegenstander. Daarna volgen nog partijen tegen China, Servië en de Dominicaanse Republiek. De Spelen in Parijs beginnen op 26 juli 2024.