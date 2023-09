Femke Bol sluit succesvol seizoen in stijl af met zege in Diamond League-finale

Femke Bol heeft een succesvol jaar zondag in stijl afgesloten. De Amersfoortse was de sterkste op de 400 meter horden bij de Diamond League-finale in het Amerikaanse Eugene.

De 23-jarige Bol kwam tot een tijd van 51,98 seconden, 53 honderdsten langzamer dan haar Nederlands record. Daarmee bleef ze de Amerikaanse Shamier Little (53,45) en de Jamaicaanse Rushell Clayton (53,56) ruim voor.

Bol is sinds augustus 2020 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. Bij de finale in Eugene boekte de wereldkampioene haar negentiende overwinning op rij.

In Eugene had Bol geen concurrentie van wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse deed vanwege een lichte knieblessure ook al niet mee aan de afgelopen WK.

Op die WK veroverde Bol voor het eerst de wereldtitel op de 400 meter horden. Ook pakte ze pakte met de Nederlandse estafettevrouwen goud op de 4x400 meter.

Lieke Klaver eindigde als derde. Foto: Pro Shots

Klaver derde op 400 meter, net geen podium Van Klinken

Op de 400 meter eindigde Lieke Klaver als derde. De Nederlandse moest met 50,47 seconden Marileidy Paulino (49,58) uit de Dominicaanse Republiek en de Poolse Natalia Kaczmarek (50,38) voor zich dulden.