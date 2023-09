Vollering eindwinnaar Ronde van Romandië, Van Empel grijpt naast dagzege

Delen via E-mail

Demi Vollering heeft zondag de Ronde van Romandië op haar naam geschreven. De SD Worx-renster kwam na haar dubbelslag op zaterdag niet meer in de problemen in de slotrit van de driedaagse koers. Fem van Empel greep naast de dagzege.

In de heuvelachtige etappe van bijna 132 kilometer tussen Vernier en Nyon onstond in de beginfase een kopgroep van zes met Loes Adegeest, Mischa Bredewold, Kristen Faulkner, Jolanda Neff, Niamh Fisher-Black en Mireia Benito. De vroege vluchters werden op 50 kilometer van de finish ingerekend door het peloton.

In de slotfase werd het peloton flink uitgedund, waarna Liane Lippert als eerste een aanval inzette. Alleen Niewiadoma, leidster Vollering en Cecilie Uttrup Ludwig konden haar volgen. Door de stroeve samenwerking tussen de vluchters konden meerdere rensters aansluiten, wat resulteerde in een sprint.

Jumbo-Visma-renster en wereldkampioene veldrijden Van Empel ging op 300 meter van de meet op zoek naar de winst, maar werd in de slotmeters voorbijgesneld door Lippert. SD Worx, de ploeg van Vollering, kwam in de slotfase niet meer in de problemen en won met een voorsprong van zes seconden op Katarzyna Niewiadoma de tweede vrouweneditie van de Ronde van Romandië.