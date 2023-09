Van Gerwen wint in AFAS Live voor vijfde keer World Series of Darts Finals

Michael van Gerwen heeft zondag voor de vijfde keer in zijn loopbaan de World Series of Darts Finals gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was in de finale in AFAS Live in Amsterdam een maatje te groot voor Nathan Aspinall: 11-4.

Van Gerwen nam in de finale vrijwel direct het heft in handen en gaf het initiatief niet meer uit handen. Hij eindigde op een gemiddelde van bijna 95 punten per drie pijlen, tegenover slechts 83,5 procent voor Aspinall.

Van Gerwen won de World Series of Darts Finals ook in 2015, 2016, 2017 en 2019. Hij is met zijn nieuwste titel de opvolger van Gerwyn Price, die vorig jaar in de finale Dirk van Duijvenbode opzijzette.

Eerder op de avond had Van Gerwen al van Luke Humphries gewonnen. Hij begon ontketend aan die halvefinalepartij door de eerste leg in twaalf darts naar zich toe te trekken en daarna een negendarter te gooien. Het was de eerste negendarter ooit op de World Series of Darts Finals.

Van Gerwen leidde vrijwel de hele partij, maar gaf het initiatief in de slotfase toch weg. Humphries kreeg zelfs matchdarts, maar in de beslissende 21e leg sloeg de Brabander alsnog toe: 11-10.

In de kwartfinales was Van Gerwen met 10-8 te sterk voor Dimitri Van den Bergh. Hij kwam toen een break achter, maar vocht zich terug en bereikte vrij probleemloos de halve eindstrijd.

Domper voor Van Barneveld

Aspinall had de finale gehaald door Peter Wright in de halve eindstrijd met 11-10 te verslaan. De Engelsman kwam met 7-3 voor en gaf dat bijna nog weg. Hij was nét op tijd bij de les en sloeg op zijn vijfde matchdart toe.

Wright had de halve eindstrijd bereikt door Raymond van Barneveld uit te schakelen. De 56-jarige Nederlander leek op weg naar de zege, maar moest na een instorting buigen voor de Schot: 6-10.

Van Barneveld stond al vrij snel op een 2-0-achterstand, waarna hij zich herpakte en drie legs op rij won. De Hagenaar leek op weg naar de winst, maar bij een 6-3-voorsprong stortte hij volledig in. Wright won liefst zeven legs achter elkaar.

Van Barneveld gooide een gemiddelde van 95,07 punten per drie pijlen, tegenover 93,64 voor Wright.

