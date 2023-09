Van Gerwen rekent af met Van den Bergh en bereikt halve finales in Amsterdam

Delen via E-mail

Michael van Gerwen heeft zondag bij de World Series of Darts Finals ten koste van Dimitri Van den Bergh de halve finales bereikt. De Nederlander won in Amsterdam met 10-8 van de Belg.

Het ging in de beginfase lang gelijk op tussen Van Gerwen en Van den Bergh, totdat de 29-jarige Belg de drievoudig wereldkampioen bij een 2-3-stand brak. Onder luid gejuich van veelal Nederlandse fans kende Van Gerwen een stroef begin.

Daarna kwam de 34-jarige Nederlander beter in zijn spel. Van Gerwen brak zijn tegenstander bij een 5-5-stand en gaf de voorsprong niet meer uit handen. Van Gerwen gooide een uitstekend gemiddelde van 103,91 per drie pijlen. Van den Bergh bleef steken op 99,52.

In de halve finale neemt Van Gerwen het op tegen de Brit Luke Humphries, die eerder op de dag met 2-10 won van zijn landgenoot Rob Cross. Raymond van Barneveld, die zaterdag voor een stunt zorgde met een zege op wereldkampioen Michael Smith, neemt het later op de dag op tegen de Schot Peter Wright. Die partij begint om 15.40 uur in AFAS Live.