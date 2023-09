Volleybalsters vervolgen olympisch kwalificatietoernooi met klinkende zege

De Nederlandse volleybalsters hebben zondag hun tweede wedstrijd van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Chinese Ningbo overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg Tsjechië met 3-0.

Nederland had weinig te duchten van Tsjechië, dat de eerste wedstrijd nog met 3-2 had gewonnen van de Dominicaanse Republiek. Oranje won in drie sets: 25-13, 25-18 en 25-21.

Oranje herstelde zich hiermee van de pijnlijke nederlaag in het eerste groepsduel met Canada. De formatie van Koslowski moest toen in een spannende wedstrijd het onderspit delven: 2-3.

In de groep van acht landen plaatsen de beste twee zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Als Nederland er bij dit toernooi niet in slaagt een ticket voor de Spelen te bemachtigen, kan het team zich nog op basis van de wereldranglijst kwalificeren.

Zo kunnen de volleybalsters zich kwalificeren voor de Spelen Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Frankrijk is als gastland al geplaatst.

Zes teams plaatsen zich via het OKT. Het toernooi in China (16-24 september) bestaat uit drie poules van acht landen. De top twee per poule krijgt een olympisch ticket.

De overige vijf tickets worden verdeeld op basis van de wereldranglijst. Die wordt opgemaakt in juni 2024, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt gekeken naar de hooggeplaatste landen per continent die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de overige tickets. Nederland staat nu negende.

Nederland wacht pittige duels

Het kwalificatietoernooi in China wordt in een tijdsbestek van negen dagen afgewerkt. Dinsdag neemt Oranje het op tegen Mexico. Oekraïne, China, Servië en de Dominicaanse Republiek zijn de andere tegenstanders in de poule.

De zwaarste tegenstanders zijn regerend wereldkampioen Servië en gastland China, de nummer zes van de wereld. Nederland verloor op 1 september nog met 3-1 van Servië in halve finale van het EK.