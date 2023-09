Volleybalsters na thriller onderuit in eerste duel olympisch kwalificatietoernooi

De Nederlandse volleybalsters zijn zaterdag met een pijnlijke nederlaag begonnen aan het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in China. Canada was na een thriller met 2-3 in sets te sterk: 30-32, 25-19, 25-15, 17-25 en 13-15.

In het Chinese Ningbo ging de eerste set alle kanten op. Nederland, dat begin september nog de bronzen plak pakte op het EK, kreeg tot twee keer toe de kans om de set naar zich toe te trekken. Canada kwam langszij en stelde de set pas bij het zesde setpunt veilig: 30-32.

In de tweede set kwam Nederland, de nummer negen van de wereld, beter voor de dag tegen Canada, de mondiale nummer elf. Oranje liep al vroeg weg en pakte met 25-19 de set. In de derde set trok de ploeg van bondscoach Felix Koslowski het goede spel door: 25-15. Daarmee leek er geen vuiltje aan de lucht, maar Canada gaf zich niet zonder slag of stoot gewonenn.

Canada leek herboren in de vierde set (17-25) en dwong een vijfde set af, waarin de spanning om te snijden was. Oranje leek op weg naar de zege toen het 10-8 voorkwam, maar gaf de voorsprong weer uit handen. Het eerste matchpoint voor Canada was direct raak: 13-15.

Zo kunnen de volleybalsters zich kwalificeren voor de Spelen Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Frankrijk is als gastland al geplaatst.

Zes teams plaatsen zich via het OKT. Het toernooi in China (16-24 september) bestaat uit drie poules van acht landen. De top twee per poule krijgt een olympisch ticket.

De overige vijf tickets worden verdeeld op basis van de wereldranglijst. Die wordt opgemaakt in juni 2024, na de groepsfase van de Nations League. Eerst kijken ze naar de hooggeplaatste landen per continent die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de overige tickets. Nederland staat nu negende.

Extreem druk speelschema

Daarmee is de start van het OKT slecht. Veel tijd om uit te rusten hebben de volleybalsters niet, want het toernooi in China wordt in een tijdsbestek van negen dagen afgewerkt. Andere tegenstanders in de poule van Oranje zijn gastland China, Servië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Mexico en Oekraïne.

De zwaarste tegenstanders in de groep zijn regerend wereldkampioen Servië en gastland China, de nummer zes van de wereld. Nederland bewaart slechte herinneringen aan de laatste ontmoeting met de Serviërs. De halve finale op het EK ging met 3-1 in sets verloren.

Voor de nummers één en twee ligt een direct startbewijs klaar voor de Olympische Spelen die in 2024 worden gehouden in Parijs.