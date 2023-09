Opmars Hartono op WTA-toernooi Osaka eindigt in kwartfinales

Arianne Hartono is vrijdag bij het WTA-toernooi in Osaka gestrand in de kwartfinales. De Nederlandse, die bezig was aan een bijzondere opmars in de Japanse stad, verloor in drie sets van thuisspeelster Mai Hontama: 6-7 (2), 6-4 en 6-1.

Hartono kwam het toernooi binnen via de kwalificaties en boekte vervolgens haar eerste twee zeges van 2023 op WTA-niveau. Ze bereikte zo voor de tweede keer in haar carrière de kwartfinales van een WTA-toernooi. In december 2021 haalde ze de laatste acht in Zuid-Korea.

De 27-jarige Hartono is de nummer 191 van de wereldranglijst. Ze trof vrijdag met Hontama de mondiale nummer 176 en die bleek net iets sterker. De eerste set won Hartono nog knap na een break achterstand, maar daarna had de Japanse het betere van het spel.

Door haar kwartfinaleplaats zal Hartono een flinke sprong maken op de wereldranglijst, die maandag geactualiseerd wordt. Ze komt waarschijnlijk in de top 170 te staan. Haar hoogste ranking ooit is de 156e positie in september 2022.