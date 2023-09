Djokovic wil in Parijs eindelijk olympisch goud pakken: 'Het wordt lastig'

Novak Djokovic gaat volgend jaar in Parijs een vijfde poging doen om olympisch goud te veroveren. De Serviër beseft dat hem daardoor een extra zware zomer wacht, want hij gaat in de weken voor de Spelen ook voor de titel op Roland Garros en Wimbledon.

"Het plan is nu om ook in actie te komen op de Spelen. Ik hoop dat ik daar dan mentaal én fysiek klaar voor ben", zei Djokovic donderdagavond op een persconferentie bij de Davis Cup Finals in Valencia.

Olympisch goud is de grootste prijs die ontbreekt op de erelijst van de 36-jarige Serviër, die deze maand op de US Open zijn 24e Grand Slam-titel pakte. Op zijn eerste Spelen, in 2008 in Peking, veroverde hij brons, waarna hij in Londen (2012), Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021) het podium niet haalde.

In Parijs moet het wel raak zijn voor Djokovic. "De Spelen zijn een van de belangrijkste evenementen in de sport. Daar vertegenwoordig je ook je land en het voelt als een enorme eer om mee te doen", vertelde hij.

Het podium van de Spelen van 2008 met Novak Djokovic (brons), Fernando González (zilver) en Rafael Nadal (goud). Foto: Getty Images

'Dat wordt lastig voor spelers'

De Spelen in Parijs maken het schema voor de tennissers volgend jaar extra druk én uitdagend. "Achtereenvolgens spelen we Roland Garros op gravel, dan Wimbledon op gras, dan de Spelen weer op gravel en dan de US Open op hardcourt. Dat wordt lastig", weet Djokovic, die sinds deze week weer de nummer één van de wereldranglijst is.

Djokovic kent nu ook zware weken. Nadat hij zondag in de US Open-finale afrekende met Daniil Medvedev, speelt hij deze week met het Servische team in de groepsfase van de Davis Cup Finals. "Ik voel me logischerwijs niet okselfris na zo veel wedstrijden en zware weken. Maar door mijn succes op de US Open kan ik prima leven met die vermoeidheid."

Servië begon de Davis Cup Finals woensdag met een 3-0-zege op Zuid-Korea, maar daar was Djokovic nog niet bij. Vrijdag komt hij waarschijnlijk wel in actie tegen Spanje, dat aantreedt zonder Wimbledon-winnaar Carlos Alcaraz. Zaterdag is Tsjechië de laatste tegenstander van Servië in de groepsfase.