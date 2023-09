Herboren Plak strijdt met volleybalsters om olympisch ticket: 'Ben geduldiger geworden'

Een jaar geleden twijfelde topvolleybalster Celeste Plak of ze zou terugkeren bij Oranje. Nu is ze een van de sleutelspeelsters van de ploeg, die deze maand EK-brons won en vanaf zaterdag strijdt om een olympisch ticket.

Na haar zoveelste punt in de gewonnen bronzen EK-wedstrijd tegen Italië schreeuwt Plak het uit. Ze rent na een harde smash naar de zijlijn en springt op tegen bondscoach Felix Kozlowski, die voor nieuw elan heeft gezorgd bij de Nederlandse volleybalploeg.

Een jaar geleden was het geen zekerheid dat Plak in het preolympische jaar een van de uitblinkers zou zijn bij Oranje. Maar op het EK spatten de energie, de power en de wil om te winnen er weer vanaf bij haar.

Na een teleurstellend WK in eigen land, waarop Oranje in de tweede ronde werd uitgeschakeld, wilde Plak het Nederlandse team even achter zich laten. Ze vloog terug naar Japan, waar ze al een jaar clubvolleybal speelde bij Victorina Himeji. Ze wist niet of ze nog zou terugkeren bij Oranje.

"Ik blokkeerde alles en vloog naar de andere kant van de wereld", zegt Plak in gesprek met NU.nl. "Ik ben in Japan veel geduldiger geworden. Ik was daar alleen op mezelf aangewezen."

Uitzinnige vreugde bij Celeste Plak en teamgenoot Eline Timmerman na het veroveren van EK-brons. Foto: Getty Images

Japans leren en zen worden

Plak ging op Japanse les en leerde om in het veld zen te zijn in plaats van boos. In de trein voerde ze na enige tijd zelfs een gesprek in het Japans met vijf Japanse schoolmeisjes. "Ik kan dat moment nog helemaal terughalen. Dat was echt heel tof en zo bijzonder."

Terwijl Plak in Japan genoot van een andere cultuur en volleybalwereld stapte Oranjebondscoach Avital Selinger op. De naam van de 25 jaar jongere Kozlowski ging al snel rond als opvolger en dat wekte meteen haar interesse.

Plak keerde in aanloop naar een bomvolle en belangrijke volleybalzomer terug op Papendal, had een goed gesprek met de coach en was meteen enthousiast. Na een paar trainingen wist ze: "Dit zijn zonder twijfel nu al mijn leukere jaren bij Oranje."

Cv Celeste Plak Leeftijd: 27 jaar (26 oktober 1995)

Geboorteplaats: Tuitjenhorn

Positie: Diagonaal (voorheen ook passer-loper)

Prestaties met Oranje: EK zilver (2015 en 2017), EK brons (2023), vierde op WK (2018), vierde op OS (2016)

'We zien elkaar niet meer als concurrenten'

Het teamgevoel onder Kozlowski sprak Plak meteen aan. Onder bondscoach Selinger werd het Nederlands team onderverdeeld in een zogeheten A-groep en een B-groep.

De volleybalsters uit de A-groep waren zeker van een plek in de selectie, maar in groep B moest je vechten voor een plek. Sinds de komst van de Duitse coach is er veel veranderd.

"Nu krijgt iedereen een kans. We zien elkaar niet meer als concurrenten", legt Plak uit. "Iedereen is belangrijk. Of je nou op de bank zit, in het veld staat of op kantoor zit: iedereen is gelijk."

Plak omhelst Felix Koslowski na de EK-stunt tegen Italië. Foto: ANP

'Soms lijkt topsport een eindeloze tunnel'

De pas 27-jarige Plak had al eens eerder getwijfeld over haar interlandloopbaan. In 2020 besloot ze na tien jaar topvolleybal een sabbatical te nemen.

In 2010 begon ze als dertienjarige bij Jong Oranje, waarna ze in 2013 debuteerde in het eerste team. "Laten we zeggen dat je vijftien jaar aan topsport doet. In je totale leven is dat een hele korte periode. Maar als je erin zit, lijkt het soms een eindeloze tunnel", legt ze uit.

Plak komt sterker uit haar noodzakelijke pauze en leert dat je beter gaat volleyballen als je er écht van geniet. Die gedachte sluit naadloos aan bij de visie van de nieuwe bondscoach Kozlowksi.

"Er is nu een gezondere balans bij Oranje. Er is ruimte voor plezier, voor een gebbetje. En wie plezier heeft, presteert beter", zegt Plak. "Maar als er met de vinger wordt geknipt, is de focus er meteen."

OKT volleybal programma 16 september, 10.00 uur: Nederland-Canada

17 september, 04.00 uur: Nederland-Tsjechië

19 september, 10.00 uur: Nederland-Mexico

20 september, 04.00 uur: Nederland-Oekraïne

22 september, 13.30 uur: China-Nederland

23 september, 10.00 uur: Servië-Nederland

24 september, 10.00 uur: Dominicaanse Republiek-Nederland De wedstrijden worden in China gespeeld. In dit schema staan de Nederlandse tijden.

'Hoe mooi zou het zijn als het in één keer lukt'

Plak krijgt onder Kozlowksi ook eindelijk duidelijkheid over haar positie. Waar ze voorheen op het veld "van links naar rechts werd gegooid", is ze nu alleen nog maar diagonaalspeelster.

En die keuze betaalt zich uit. De 1,90 meter lange Plak scoorde op het EK liefst 94 punten. Ze lijkt beter in vorm dan ooit en dat komt goed uit nu Oranje zaterdag in het Chinese Ningbo begint aan het olympisch kwalificatietoernooi.

"Hoe mooi zou het zijn als het in één keer lukt om ons te plaatsen voor de Spelen?", zegt Plak met een grote grijns op haar gezicht. "En mocht dat niet lukken, is er ook geen man overboord. Want via de wereldranglijst maken we ook een goede kans. We moeten presteren, maar alles begint altijd met plezier."