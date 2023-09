In beeld Het wonderjaar van Femke Bol: van wereldrecord tot overmacht op WK

Met haar overwinning zondag bij Diamond League Finals in het Amerikaanse Eugene is het atletiekjaar van Femke Bol voorbij. Ze veroverde twee wereldtitels, verpulverde het stokoude wereldrecord op de 400 meter indoor en paste haar looppas tussen de horden aan. Dit is haar wonderjaar in beeld.

Bol trapt het indoorseizoen af met een wereldrecord op de 500 meter in Boston. Op de afstand die niet vaak wordt gelopen, klokt ze een tijd van 1.05,63. Foto: Getty Images

Op de NK indooratletiek in Apeldoorn verpulvert Bol in februari het stokoude wereldrecord op de 400 meter indoor. De Amersfoortse loopt de tijd van de Tsjechische Jarmila Kratochvílová uit de boeken. Foto: ANP

In maart gaat Bol als torenhoge favoriete naar de EK indoor in Istanboel. Met speels gemak prolongeert ze haar Europese titel op de 400 meter en staat ze samen met de zilveren Lieke Klaver op het podium. Foto: Getty Images

Ook het EK-goud op de 4x400 meter indoor wordt onder aanvoering van Bol gewonnen. Foto: Getty Images

In de eerste wedstrijden van haar outdoorseizoen blinkt Bol uit op de 400 meter horden. Na aanpassing van het aantal passen tussen de horden (van vijftien naar veertien) zet ze haar beste seizoenstijd neer. Foto: Getty Images

In aanloop naar de WK atletiek verbetert Bol op indrukwekkende wijze haar eigen Europees record op de 400 meter horden. In een bomvol olympisch stadion in Londen duikt ze voor het eerst onder de 52 seconden. Foto: Getty Images

De WK atletiek in Boedapest begint voor Bol met een nachtmerrie. Vlak na de val van Sifan Hassan op de 10 kilometer maakt Bol in gouden positie een smak tegen de grond op de 4x400 meter gemengde estafette. Foto: Getty Images

Vijf dagen na de valpartij op de estafette kroont Bol zich tot wereldkampioene op de 400 meter horden. Ze is de vierde Nederlander die zich wereldkampioen in de atletiek mag noemen. Foto: Getty Images