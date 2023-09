Volleyballers verliezen zinderende clash tegen Italië in kwartfinales EK

Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Frankrijk is als gastland al geplaatst.

Zes teams plaatsen zich via het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Het toernooi in China (30 september-8 oktober) bestaat uit drie poules van acht landen. De top twee per poule krijgt een olympisch ticket.

De overige vijf tickets worden verdeeld op basis van de wereldranglijst. Die wordt opgemaakt in juni 2024, na de groepsfase van de Nations League. Eerst kijken ze naar de hooggeplaatste landen per continent die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de overige tickets. Nederland staat nu tiende.