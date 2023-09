Diede de Groot grijpt op US Open 20e Grand Slam-titel en nadert record Vergeer

Diede de Groot heeft zondag bij de US Open een twintigste Grand Slam-titel op haar naam geschreven. Met de zege in New York nadert de 26-jarige Nederlandse het record van voormalig rolstoeltennisster en landgenoot Esther Vergeer.

De Groot rekende in slechts 1 uur en 14 minuten af met de Japanse Yui Kamiji: 6-2 en 6-2. De Nederlandse werd in haar eerste servicebeurt direct gebroken, maar kwam de rest van de partij niet meer in problemen.

In New York boekte De Groot haar twaalfde Grand Slam-titel op rij. Ze verloor in 2020 op Roland Garros voor het laatst een wedstrijd op een Grand Slam.

Voor De Groot is het de zesde eindzege op de US Open. Ook in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 nam ze de trofee mee naar huis. Verder was ze was ze vijf keer de beste op Wimbledon, zegevierde ze vier keer op het gravel van Roland Garros en vijf keer op de Australian Open.