Historische wereldtitel Duitse basketballers, Amerikanen lopen zelfs brons mis

Het WK basketbal in de Filipijnen, Japan en Indonesië heeft zondag een verrassende winnaar opgeleverd. Duitsland rekende na de stunt in de halve finales tegen de Verenigde staten in de eindstrijd af met Servië. Amerika veroverde niet eens brons.

De Duitse ploeg haalde vrijdag het wereldnieuws door in de halve finales af te rekenen met de VS. Hoewel de ploeg zonder sterren zoals LeBron James, Kevin Durant en Stephen Curry aan het toernooi deelnam, was het een stunt van formaat.

Door de zege op de topfavoriet en recordhouder (vijf WK-titels) bereikte Duitsland voor de eerste keer ooit de finale. Daarin ging het in de eerste twee kwarten gelijk op tegen Servië. Halverwege stond het gelijk in de Filipijnse hoofdstad Manilla: 47-47.

In het derde kwart nam Duitsland steeds verder afstand, onder leiding van uitblinker Dennis Schröder. De speler van Toronto Raptors maakte 28 punten en werd daarmee de waardevolste basketballer van de finale.

Duitsland had tot zondag als beste resultaat een derde plaats in 2002. Vier jaar geleden kwam het land niet verder dan de teleurstellende achttiende plek. Titelverdediger Spanje werd vorig weekend al uitgeschakeld.

De Amerikaanse basketballers druipen teleurgesteld af. Foto: Getty Images

Amerika laat zich ook in troostfinale overrompelen

Voor de de ploeg van de Amerikaanse bondscoach Steve Kerr resteerde na het opvallende verlies tegen Duitsland alleen nog de troostfinale. Daarin werden de Amerikanen verrassend afgetroefd door Canada. Na vier kwarten was het gelijk, waarna Canada in overtime toesloeg: 127-118.

Het was de eerste WK-medaille ooit voor Canada, dat in de strijd om het brons bij de hand werd genomen door Shai Gilgeous-Alexander (31 punten,12 assists) en Dillon Brooks (39 punten). Dat tweetal speelt in clubverband in de hoogste Amerikaanse competitie NBA.