Van Vleuten na haar laatste meters als profrenster: 'Voel me een geluksvogel'

Annemiek van Vleuten heeft zondag in de Simac Ladies Tour een punt achter haar indrukwekkende wielercarrière gezet. De veertigjarige routinier boft naar eigen zeggen met de vele momenten die ze de afgelopen vijftien jaar op de fiets heeft meegemaakt.

"Ik voel me een geluksvogel, dat ik dit allemaal heb mogen meemaken", zei Van Vleuten na afloop. "Wielrennen kwam toevallig op mijn pad en het heeft me zoveel gebracht."

In haar laatste rit speelde Van Vleuten amper een rol van betekenis. "Ik had eigenlijk in die eerste groep moeten zitten. Ik heb even zitten slapen", zei de altijd fanatieke renster na afloop. "Maar daarna heb ik in die tweede groep lekker zitten genieten." Al zwaaiend nam ze afscheid van alle fans die naar Arnhem waren afgereisd.

De prijzenkast van Van Vleuten puilt uit. Ze won olympisch goud, vier wereldtitels op de weg en boekte eindzeges in de Tour de Femmes, Vuelta a España en Giro Donne. Toch kende de carrière van Van Vleuten naast vele hoge pieken ook diepe dalen. In de olympische wegrit in 2016 in Rio de Janeiro was ze op weg naar goud, maar sloeg ze enkele kilometers van de streep over de kop.

Zelf zag ze het incident in Brazilië niet per se als een negatieve ervaring. Het was ook een moment waarop ze ontdekte hoe goed ze eigenlijk was. "Onder de streep heeft het wielrennen mij heel veel gebracht, ook als persoon. Mooie titels, ervaringen en herinneringen."