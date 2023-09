Roeister Florijn imponeert en pakt opnieuw wereldtitel, ook goud voor dubbeltwee

Karolien Florijn heeft zondag op de WK haar titel in de skiff geprolongeerd. De roeister was in Belgrado veel sterker dan haar concurrentie. Het duo Stef Broenink-Melvin Twellaar pakte goud en skiffeur Simon van Dorp en de Holland Acht zilver.

Florijn was op het Savameer een klasse apart en hield de nummer twee, de Nieuw-Zeelandse Emma Twigg, ruim vijf seconden achter zich. Tara Rigney uit Australië werd derde.

De 25-jarige Florijn werd vorig jaar in het Tsjechische Racice voor het eerst wereldkampioene. Met haar nieuwe gouden plak is ze de eerste Nederlandse roeier die een WK-titel van een olympische klasse met succes verdedigt.

Broenink en Twellaar schoten bij de dubbeltwee uit de startblokken en bouwden al snel een onoverbrugbare voorsprong op. De Kroatische broers Valent en Martin Sinkovic kwamen 3,25 seconden later als tweede over de finish. Ierland pakte brons.

Door de finaleplek hadden Broenink en Twellaar de dubbeltwee al verzekerd van plaatsing voor de Spelen van volgend jaar.

Stef Broenink en Melvin Twellaar waren de beste bij de dubbeltwee. Foto: ANP

Beste WK ooit voor Nederland

Skiffeur Van Dorp moest bij de mannen zich tevredenstellen met zilver. De 26-jarige roeier moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Duitser Oliver Zeidler. Tom Mackintosh uit Nieuw-Zeeland completeerde het podium.

De Holland Acht zette in de finale aan en was op weg naar goud, maar de mannen van Groot-Brittannië behielden de kleine voorsprong. De Nederlandse boot is door de tweede plek verzekerd van de Spelen van volgend jaar.

Nederland beleefde in Belgrado de beste WK ooit met vijf gouden medailles en drie zilveren plakken. Op de WK van vorig jaar in Tsjechië moest Nederland genoegen nemen met één wereldtitel en acht keer zilver.