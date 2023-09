Roeiduo Broenink-Twellaar verovert wereldtitel en zet Nederlands succes voort

Stef Broenink en Melvin Twellaar hebben zondag op de WK in Belgrado op overtuigende wijze goud gewonnen. Het duo was in de finale van de dubbeltwee veel te sterk voor onder anderen de Kroatische broers Valent en Martin Sinkovic.

Broenink en Twellaar schoten uit de startblokken en bouwden al snel een onoverbrugbare voorsprong op. De gebroeders Sinkovic, die als de grootste concurrenten werden gezien, kwamen 3,25 seconden later als tweede over de finish. Ierland pakte brons.

De 32-jarige Broenink en de zes jaar jongere Twellaar veroverden twee jaar geleden zilver op de Spelen van Tokio. Vervolgens besloten ze naar andere klassen te verhuizen. Twellaar deed vorig jaar in de skiff mee aan de WK en Broenink zat toen in de dubbelvier. In aanloop naar de Spelen van Parijs besloten ze zich te herenigen.

Door de finaleplek hadden Broenink en Twellaar de dubbeltwee al verzekerd van plaatsing voor de Spelen van volgend jaar. In totaal heeft de Nederlandse roeiploeg zich al met acht boten geplaatst.

Nederland beleeft door de drie gouden medailles en een zilveren plak op de zaterdag al de beste WK ooit. Op de WK van vorig jaar in het Tsjechische Racice moest Nederland genoegen nemen met één wereldtitel en acht keer zilver.