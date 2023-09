Badr Hari trekt zich terug na aardbeving: 'Ga nu niet vechten om te entertainen'

Badr Hari heeft zaterdag bij GLORY 88 in een emotionele toespraak aangekondigd dat hij niet wil vechten uit solidariteit met de aardbevingsslachtoffers in Marokko. Dat deed hij vlak voor zijn geplande gevecht tegen James McSweeney.

Eerder op de dag sprak Hari op sociale media al zijn steun uit voor de slachtoffers van de aardbeving, die in Marokko meer dan 2.000 mensen het leven heeft gekost. Het leek er lang wel op dat hij in actie zou komen, tot hij kort voor zijn gevecht op het podium verscheen.

"Mensen doen er in Marokko alles aan om lijken te zoeken. Ik ga nu niet vechten om te entertainen", was de boodschap van de 38-jarige Hari in de Franse hoofdstad. Daar was de hele zaal al gevuld voor zijn gevecht tegen McSweeney.

Het evenement in Parijs was begonnen met een minuut stilte. Bij de wedstrijden in Parijs waren veel Marokkanen aanwezig. Er waren in totaal 4.000 kaarten verkocht. Hari zou in Parijs zijn rentree maken in de ring nadat hij vorig jaar zijn afscheid had aangekondigd.

McSweeney: 'Zijn belangrijkere dingen in de wereld'

Het is nog niet bekend of en wanneer het gevecht tussen Hari en McSweeney wordt ingehaald. De Brit liet zich na de toespraak van Hari ook op het podium zien en toonde begrip voor de situatie. "Er zijn belangrijkere dingen in de wereld dan een gevecht."

"Ik respecteer de keuze van Badr", vervolgde McSweeney. "Het is heel vervelend voor wie een kaartje heeft gekocht voor mij of Badr. Maar ik wens jullie nog veel plezier."