Bizarre wending op GLORY-avond: Badr Hari trekt zich vlak voor gevecht terug

De GLORY-avond in Parijs heeft zaterdag een bizarre wending gekregen. Badr Hari besloot vlak voor het kickboksgevecht met James McSweeney niet in actie te komen. Hij gaf de aardbeving in Marokko als reden op.

Terwijl er nog één gevecht op het programma stond voordat Hari in actie zou komen, betrad de Nederlandse Marokkaan het podium. Hij gaf in het Arabisch een emotionele speech, waarin hij te kennen gaf zich terug te trekken vanwege de aardbeving in Marokko.

Het Noord-Afrikaanse land werd vrijdagavond opgeschrikt door een verwoestende aardbeving. Daarbij vielen meer dan dertienhonderd doden. Meer dan twaalfhonderd mensen verkeren in kritieke toestand.

"Het is vanwege die aardbeving niet gepast om te gaan vechten voor amusement, terwijl mensen liggen te vechten voor hun leven", viel trainer Mike Passenier zijn pupil Hari bij voor de camera van Videoland. "Daar komt het op neer."

Het is nog niet bekend of en wanneer het gevecht tussen Hari en McSweeney wordt ingehaald. De Brit liet zich na de toespraak van Hari ook op het podium zien en toonde begrip voor de situatie. "Er zijn belangrijkere dingen in de wereld dan een gevecht."