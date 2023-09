Volleyballers bereiken kwartfinales EK door zege in thriller tegen Duitsland

De Nederlandse volleyballers hebben zaterdag de kwartfinales van het EK bereikt. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in Bari met de nodige moeite van Duitsland: 3-2.

De overwinning van Nederland is uiteraard belangrijk met het oog op een eventuele Europese titel, wat in 1997 voor het laatst gebeurde. Maar het kan ook van belang zijn voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. In 2004 waren de Nederlandse mannen voor het laatst van de partij op de Spelen.