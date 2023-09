Het wonder van roeister Oldenburg: in één jaar van nekwervelbreuk naar WK-titel

Na de gouden plak voor de vrouwen vier-zonder op de WK roeien in Belgrado ging de aandacht vooral uit naar Marloes Oldenburg. De Nederlandse brak eind vorig jaar een nekwervel tijdens een vakantie in Oostenrijk en haar toekomst in het roeien was lang onzeker.

"Ik ben extreem gelukkig dat ik nog leef en alles komt echt wel weer terug. Het gaat alleen ontzettend lang duren", liet Oldenburg in oktober optekenen. Minder dan een jaar later bekroonde ze haar herstel met de mondiale titel.

In het water in Belgrado moest Oldenburg met Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra snel in de achtervolging op de Britse boot. Meter voor meter kwam Nederland dichterbij. Halverwege werd de leiding overgenomen en niet meer weggegeven.

"Dit had ik kort na het ongeluk nooit durven dromen. Vanochtend heb ik nog naar een filmpje gekeken dat ik niet eens op een stoel kon zitten", zei de 35-jarige Oldenburg tegen het ANP langs de kant van de roeibaan in Belgrado.

"We hebben deze week wel een paar keer stiekem op de kamer gezegd dat we denken wereldkampioen te kunnen worden. Dat was geen vals zelfvertrouwen, blijkt nu. We hebben een dijk van een race gevaren. We zijn stoïcijns gebleven en hebben niet omgekeken."

Ongeloof bij de vier-zonder na de strijd om het goud. Foto: ANP

Successen van roeiploegen versterken elkaar

De gouden plak van de vier-zonder is een van de hoogtepunten op de succesvolste WK roeien ooit voor de Nederlandse ploeg. Vlak voor het succes van de vier-zonder stuntten Ymkje Clevering en Veronique Meester al met een wereldtitel in de twee-zonder.

"Toen we hoorden van de wereldtitel in de twee-zonder, zaten we op de ergometer. Onze wattages schoten omhoog en we dachten: wat zij kunnen, dat kunnen wij ook", vertelde Offereins.

"Stoïcijns is wel ons woord geworden. We proberen ons niet af te laten leiden en gewoon in ons bubbeltje te blijven."