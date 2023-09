Nederlandse roeiploeg beleeft met drie keer goud en eenmaal zilver beste WK ooit

De Nederlandse roeiers zijn in Belgrado bezig aan de succesvolste wereldkampioenschappen ooit. De Oranje-equipe pakte zaterdag voor het eerst drie gouden en één zilveren medaille.

De mannen dubbelvier veroverde zaterdagmiddag met Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers het derde goud voor Nederland. Eerder op de dag was er ook goud voor de vier-zonder bij de vrouwen, met Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra. Ymkje Clevering en Veronique Meester zorgden voor de grootste verrassing door de wereldtitel in de twee-zonder te pakken.

De vrouwen dubbelvier moesten het goud nipt aan Groot-Brittannië laten. Roos de Jong, Tessa Dullemans, Laila Yousssifou en Bente Paulis finishten een halve seconde achter de Britse vrouwen, maar pakten wél het zilver. De Nederlandse mannen eindigden in de vier-zonder als vierde.

Op de vorige WK, vorig jaar in het Tsjechische Racice, moest de Nederlandse ploeg genoegen nemen met één wereldtitel. Karolien Florijn was toen de beste in de skiff. Er waren toen liefst acht zilveren plakken voor Nederland.

In aanloop naar de WK gaven technisch directeur Hessel Evertse en bondscoach Eelco Meenhorst al te kennen vol in te zetten op een groot aantal gouden medailles. Liever één gouden plak dan drie zilveren, was hun opvatting.

Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra pakten goud in de vier-zonder voor vrouwen. Foto: Getty Images

Clevering en Meester zorgen voor eerste goud ooit in twee-zonder

De 28-jarige Clevering en de even oude Meester kwamen in de twee-zonder tot een tijd van 7.20,52. Daarmee bleef Nederland Australië (7.22,90) en Roemenië (7.24,33) ruim voor.

Clevering en Meester pakten in de eindstrijd al snel een voorsprong en stonden deze niet meer af. In de halve finales was Australië nog sneller dan Nederland.

In mei dit jaar werden Clevering en Meester nog tweede tijdens de EK in het Sloveense Bled. Ze moesten toen Roemenië voor zich dulden. Het is voor het eerst dat Nederland de wereldtitel pakt in de twee-zonder.