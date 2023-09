Deze bijzondere records kan Djokovic vandaag breken op de US Open

Novak Djokovic wil vandaag ten koste van Daniil Medvedev voor de vierde keer de US Open op zijn naam schrijven. Als de Serviër zegeviert in de finale in New York, heeft hij weer enkele records te pakken.

De 36-jarige Djokovic kan de oudste US Open-winnaar in het open tijdperk (vanaf 1968) worden. De Australiër Ken Rosewall heeft sinds 1970 deze eretitel in handen. Hij triomfeerde op 35-jarige leeftijd op Flushing Meadows.

Djokovic kan in New York voor zijn 24e Grand Slam-titel tekenen. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met de Australische Margaret Court, die in 1973 tot dit aantal kwam. Djokovic is al recordhouder bij de mannen sinds hij dit jaar Roland Garros heeft gewonnen en daarmee Rafael Nadal (22) heeft geloosd.

Bij een zege op Medvedev wint Djokovic na de Australian Open en Roland Garros zijn derde Grand Slam-toernooi van het jaar. Hij heeft dan in vier kalenderjaren (2011, 2015, 2021, 2023) drie Grand Slams op zijn naam geschreven. Djokovic staat nu nog gelijk met Roger Federer (2004, 2006, 2007).

Djokovic kan daarnaast de derde man in het professionele tijdperk worden die de Australian Open, Roland Garros en de US Open in een kalenderjaar heeft gewonnen. De Australiër Rod Laver (1969) en de Zweed Mats Wilander (1988) gingen hem voor.

Spelers met meeste Grand Slam-titels: 1. Margaret Court - 24

2. Novak Djokovic - 23

2. Serena Williams - 23

4. Steffi Graf - 22

4. Rafael Nadal - 22

6. Roger Federer - 20

Djokovic is al wat records rijker

Djokovic schreef deze editie van de US Open al geschiedenis door voor de tiende keer de finale in New York te halen. Hij evenaarde daarmee het alltime record van de Amerikaan Bill Tilden, die in de jaren tien en twintig van de vorige eeuw dit aantal aantikte.

Bovendien bereikte Djokovic voor de 47e keer de halve eindstrijd op een Grand Slam door in de kwartfinales Taylor Fritz te verslaan. De huidige nummer twee van de wereld liet daarmee Federer (46 halve finales) achter zich en werd recordhouder in het open tijdperk.

De overwinning op Fritz (ATP-9) bezorgde Djokovic ook een fraaie mijlpaal. De winst was namelijk de 250e zege van de 23-voudig Grand Slam-kampioen op een speler uit de mondiale top tien. Federer (224) en Nadal (186) completeren het podium.

De finale tussen Djokovic en Medvedev in het Arthur Ashe Stadium begint om 22.00 uur (Nederlandse tijd). In 2021 dompelde de Rus Djokovic nog in rouw door de eindstrijd in drie sets te winnen. De Serviër greep daardoor naast zijn vierde Grand Slam-titel in een kalenderjaar.

Bij de vrouwen ging de titel naar Coco Gauff. De negentienjarige Amerikaanse was zaterdag in drie sets te sterk voor de Belarussische Aryna Sabalenka: 2-6, 6-3 en 6-2. Het was voor Gauff de eerste Grand Slam-titel in haar loopbaan.