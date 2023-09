Femke Bol superieur op 400 horden in Brussel, Laros breekt 22 jaar oud record

Femke Bol heeft vrijdag op overtuigende wijze de 400 meter horden bij de Diamond League in Brussel gewonnen. Op de incourante 2.000 meter verbeterde Niels Laros het 22 jaar oude Nederlands record.

De 23-jarige Bol kwam in het Koning Boudewijnstadion tot een tijd van 52,11 seconden. Daarmee hield ze de concurrentie ver achter zich. Janieve Russell uit Jamaica bleef met 53,80 nog het dichtst in de buurt van de wereldkampioene. Rusell Clayton, ook uit Jamaica, werd in 54,10 derde.

Met haar tijd brak Bol het record op de 400 meter horden van de Memorial Van Damme. Dat stond met 53,43 sinds 28 augustus 1998 op naam van de Marokkaanse Nezha Bidouane.

Bol had in Brussel geen concurrentie van wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse, die eerder dit jaar nog werd aangekondigd door de organisatie, ontbrak op de startlijst. McLaughlin-Levrone deed vanwege een lichte knieblessure ook al niet mee aan de afgelopen WK.

Maandag won Bol in het Zwitserse Bellinzona ook al haar eerste wedstrijd sinds de succesvolle WK in Boedapest. In de Hongaarse hoofdstad veroverde ze de wereldtitel op de 400 meter horden en pakte ze met de Nederlandse estafettevrouwen goud op de 4x400 meter horden.

Bol is sinds augustus 2020 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. Bij de Memorial Van Damme boekte de Amersfoortse haar achttiende overwinning op rij. Volgende week sluit Bol haar seizoen af bij het finaleweekend van de Diamond League in het Amerikaanse Eugene.

3:07 Afspelen knop Femke Bol is iedereen te snel af op 400 meter horden

Laros breekt 22 jaar oud Nederlands record

Op de 2.000 meter zorgde Laros voor een nieuw Nederlands record. Met 4.49,68 dook de Brabander bijna zeven seconden onder de oude toptijd van Gert-Jan Liefers, die op 31 augustus 2001 4.56,56 liep in Berlijn.

De achttienjarige Laros eindigde in Brussel als vierde en kwam een seconde tekort voor een podiumplaats. De Nederlander moest nummer twee Reynold Cheruiyot (4.48,14) uit Kenia en nummer drie Stewart McSweyn (4.48,77) uit Australië net voor zich dulden.

Jakob Ingebrigtsen was met afstand de sterkste op de 2.000 meter en verbeterde met 4.43,13 het wereldrecord. De Noor was ruim anderhalve seconde sneller dan de vorige toptijd (4.44,79) van de Marokkaan Hicham El Guerrouj uit 1999.