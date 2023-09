Femke Bol is superieur op 400 horden in Brussel en breekt 25 jaar oud record

Delen via E-mail

Femke Bol heeft vrijdag op overtuigende wijze de 400 meter horden bij de Diamond League in Brussel gewonnen. De wereldkampioene verbeterde daarbij het 25 jaar oude record bij de Memorial Van Damme.

De 23-jarige Bol kwam in het Koning Boudewijnstadion tot een tijd van 52,11 seconden. Daarmee hield ze de concurrentie ver achter zich. Janieve Russell uit Jamaica bleef met 53,80 nog het dichtst in de buurt van de winnares. Rushell Clayton, ook uit Jamaica, werd in 54,10 derde.