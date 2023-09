Duitse basketballers zorgen voor enorme stunt op WK met uitschakeling VS

De Duitse basketballers hebben vrijdag voor een enorme stunt gezorgd op het WK. De ploeg van bondscoach Gordon Herbert was in de halve finales in de Filipijnse stad Pasay te sterk voor de Verenigde Staten: 113-111.

Andreas Obst (24 punten) en Franz Wagner (22 punten) waren op schot bij Duitsland. Bij de VS was Anthony Edwards goed voor 23 punten en 8 rebounds, maar de guard van Minnesota Timberwolves kon de nederlaag niet voorkomen.

In de finale neemt Duitsland het zondag in Pasay op tegen Servië. De Serviërs rekenden eerder op de dag af met Canada: 95-86.

Het is de eerste keer dat de Duitsers in de finale van een WK basketbal staan. In 2002 veroverden ze met de bronzen medaille hun enige medaille op een mondiale titelstrijd.

Met de inmiddels 74-jarige Svetislav Pesic treft Duitsland zondag een oude bekende in de finale. De huidige bondscoach van Servië leidde de Duitsers in 1993 naar de Europese titel in eigen land.

Voor de Verenigde Staten, de regerend olympisch kampioen, resteert de strijd om het brons tegen de Canadezen. Die wordt zondag ook in Pasay gespeeld.