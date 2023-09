Hari houdt zich voor GLORY-gevecht stil op persconferentie: 'Geen zin in vragen'

Badr Hari schoof vrijdag aan op een persconferentie om vooruit te blikken op zijn GLORY-gevecht met de Engelsman James McSweeney, maar had tegelijkertijd geen zin om vragen te beantwoorden. De kickbokser keert zaterdag na bijna een jaar terug in de ring.

De 38-jarige Hari maakte een aangeslagen indruk achter de persconferentietafel in Parijs. Onduidelijk was wat er precies aan de hand was. "Ik heb vandaag geen zin om vragen te beantwoorden. Je mag alles aan James vragen", zei Hari nadat hij een eerste vraag had gekregen van een journalist.

Dat Hari überhaupt zou terugkeren in de ring was geen zekerheid. Vorig jaar oktober kwam Hari voor het laatst in actie. De Nederlandse Marokkaan verloor toen in het GelreDome van Alistair Overeem en leed zijn zevende nederlaag op rij. Daarna dacht hij er openlijk over om te stoppen.

Hari wilde kort nadat hij werd aangekondigd nog wel vertellen waarom hij heeft besloten door te gaan. "Ik houd er gewoon van om te vechten. Soms voel je dat iets nog niet klaar is. Ik heb het nog steeds in me en kijk ernaar uit om morgen de ring in te stappen."

Your #GLORY88 main event is official!



Badr Hari and James McSweeney will square off for a GLORY Grand Prix spot tomorrow night. Visit https://t.co/mtc7jeEIOh for worldwide viewing options. pic.twitter.com/WNeNcfRZEg — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) September 8, 2023

'Ik geef niets om die Grand Prix'

De winnaar van de wedstrijd van zaterdag plaatst zich voor de GLORY Grand Prix. "Maar ik geef niets om die Grand Prix", zei Hari. "Ik wil gewoon mijn gevecht van morgen winnen, dat is alles."

Ook over zijn tegenstander McSweeney wilde Hari niets kwijt. "Het is voor mij een persoonlijk gevecht en het heeft niks met mijn tegenstander te maken. Het maakt mij niet uit wie mijn tegenstander is."