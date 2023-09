Gauff verwijt klimaatactivisten op US Open niets: 'Kan er niet boos om worden'

De halve finale van de US Open tussen Coco Gauff en de Tsjechische Karolína Muchová werd donderdagavond stilgelegd wegens een protestactie van drie klimaatactivisten. Winnares Gauff veroordeelt de actie niet, maar vond de timing niet ideaal.

De halve eindstrijd tussen Gauff en Muchová werd in de tweede game van de tweede set onderbroken (6-4 en 1-0). Drie demonstranten, die op de bovenste rijen van tribune zaten, begonnen teksten als "beëindig fossiele brandstoffen" te scanderen.

Eén van de drie in een T-shirt van Extinction Rebellion gehulde demonstranten had zich met zijn blote voeten vastgelijmd aan de tribune. De man werd weggehaald door de politie. Na een 'pauze' van maar liefst 49 minuten stonden beide tennissters weer op de baan in New York.

"Ik zeg altijd dat je je moet uitspreken over wat je voelt en waar je in gelooft. Het gebeurde op een vreedzame manier, dus ik kan er niet al te boos om worden", zei Gauff na de gewonnen partij tegen Muchová.

"Maar ik wil natuurlijk niet dat dit gebeurt als ik met 6-4 en 1-0 voor sta, want dan wil je de focus behouden", vervolgt Gauff. "Maar goed, als ze vonden dat ze dat moesten doen om hun stem te laten horen, kan ik er niet echt boos om worden."

0:37 Afspelen knop Klimaatdemonstranten verstoren halve finale US Open

'Ik benaderde het als regenonderbreking'

Beide tennissters wisten niet hoelang de onderbreking ging duren. "We waren in gesprek met toezichthouder. Ze zeiden dat het vijf minuten kon zijn, of een uur. Ik benaderde het als een regenonderbreking", zei finalist Gauff.

Ook haar tegenstander Muchová vond het lastig dat ze niet wisten hoelang het zou duren. "Het veranderde mijn wedstrijdritme", zei ze. "Maar het is wat het is. Wat kunnen we eraan doen?"