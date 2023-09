Turnster Biles wil na veelbewogen Spelen in Tokio terugkeren op olympisch toneel

Turnster Simone Biles heeft haar pijlen gericht op de Spelen van Parijs volgend jaar. De viervoudig olympisch kampioen maakte vorige maand haar rentree na een pauze van twee jaar vanwege mentale problemen.

Biles nam na de Olympische Spelen van Tokio afstand van het turnen om te werken aan haar mentale gezondheid. Vanwege die problemen besloot ze op de Spelen ook de meeste individuele wedstrijden over te slaan. Ze pakte nog wel brons op het toestel balk.

De 26-jarige Amerikaanse maakte vorige maand in eigen land indruk bij haar rentree, maar hield zich vervolgens op de vlakte of ze ook wilde terugkeren op het grootste podium. "Dat is wel het pad dat ik wil volgen", licht ze nu kort toe tegenover de Amerikaanse zender NBC.

Biles zegt dat ze beter op zichzelf let en meer naar haar lichaam luistert. "Ik zorg er nu voor dat ik tijd maak voor de belangrijke dingen in het leven, in plaats van maar steeds door te gaan en daar pas op het einde tijd voor te maken."