Verstappen heeft derde titel voor het grijpen: wanneer kan hij kampioen worden?

Max Verstappen breekt dit seizoen record na record en heeft daardoor zijn derde wereldtitel voor het grijpen. Waar kan hij het kampioenschap veiligstellen? Een aantal scenario's.

De 25-jarige Verstappen heeft na zijn zege van vorige week in Monza een voorsprong van 146 punten op nummer twee Sergio Pérez. Na de Grand Prix van Singapore zondag zijn er nog 206 punten te verdelen. Dat betekent dat hij dit weekend sowieso nog geen wereldkampioen kan worden.

Een week later in Japan krijgt Verstappen waarschijnlijk wel zijn eerste kans om de wereldtitel te veroveren. Na dat weekend zijn er nog 180 punten te verdelen. Dat betekent dat Verstappen zondag in Singapore acht punten moet zien uit te lopen op Pérez om op matchpoint te komen.

Verstappen kan acht punten uitlopen op Pérez als hij bijvoorbeeld wint en de snelste raceronde klokt terwijl Pérez als tweede eindigt. In dat geval reist de Nederlander met 154 punten voorsprong af naar Japan.

Om de 180 punten voorsprong op Pérez te bereiken, heeft hij dus wel wat geluk nodig. Verstappen moet dan zelf winnen, de snelste raceronde klokken en hopen dat Pérez geen punten scoort.

Voorsprong die Verstappen nodig heeft om kampioen te worden GP Japan - 180 punten

Sprintrace Qatar - 172 punten

GP Qatar - 146 punten

Sprintrace VS - 138 punten

GP VS - 112 punten

GP Mexico - 86 punten

Sprintrace Brazilië - 78 punten

GP Brazilië - 52 punten

GP Las Vegas - 26 punten

GP Abu Dhabi - 0 punten (bij gelijke stand is Verstappen kampioen op basis van overwinningen)

Grote kans dat Verstappen in Qatar kampioen wordt

Het scenario dat Verstappen begin oktober bij de Grand Prix van Qatar wereldkampioen wordt, lijkt dan ook een stuk aannemelijker. Dat weekend staat er ook nog eens sprintrace op het programma, waardoor er meer punten te verdelen zijn.

Ervan uitgaande dat Verstappen acht punten uitloopt in Singapore en in Japan, dan heeft hij een voorsprong van 162 punten op Pérez. Aan het eind van dat weekend heeft Verstappen 'slechts' 146 punten marge nodig om de titel te pakken. Pérez zal in dat weekend dus flink op de Nederlander moeten inlopen om het titelfeest van Verstappen uit te stellen.