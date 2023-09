WK-leider Bagnaia kan na zware crash in MotoGP komend weekend alweer racen

Francesco Bagnaia kan komend weekend meedoen aan de Grand Prix van San Marino. De Italiaan van Ducati crashte zondag hard tijdens de race in Spanje, maar is weer fit verklaard.

De 26-jarige Bagnaia, regerend wereldkampioen en leider in het kampioenschap, verloor de controle over zijn motor en vloog over de kop. Terwijl Bagnaia op het asfalt lag, reed de Zuid-Afrikaan Brad Binder met zijn KTM over zijn benen. Bij de crash liep Bagnaia meerdere kneuzingen op.