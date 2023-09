Hitte kwelt tennissers op US Open: 'Eén van ons gaat overlijden, wacht maar af'

Daniil Medvedev had woensdag in de kwartfinales van de US Open tegen Andrey Rublev veel last van de hitte. De als derde geplaatste Rus vond de omstandigheden waarin de tennissers moesten spelen te zwaar.

De 27-jarige Medvedev won in het Arthur Ashe Stadium in drie sets van zijn twee jaar jongere landgenoot, maar dat ging niet van harte. De US Open-winnaar van 2021 klaagde continu over de hitte. De temperatuur in New York tikte woensdag de 35 graden aan.

Medvedev vroeg tijdens de wedstrijd twee keer om een medische time-out vanwege ademhalingsproblemen. Op een gegeven moment richtte de Rus zich tot de camera. "Je kan je niet voorstellen hoe zwaar dit is. Eén van ons gaat overlijden, wacht maar af."

De afgelopen dagen hadden meerdere tennissers al geklaagd over de omstandigheden. "Het enige goede ervan is dat beide spelers evenveel lijden", zei Medvedev na afloop. "Aan het einde van de eerste set kon ik de bal nauwelijks meer zien. We waren beiden de hele tijd uitgeput."

"Ik zweette enorm, zelfs met de airconditioning aan. Ik had op het eind geen energie meer over. Als de wedstrijd langer had geduurd, had ik misschien wat extra krachten aangeboord. Maar dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Hoeveel mag je van tennissers vragen?"

Medvedev neemt het in de halve finales op tegen titelverdediger Carlos Alcaraz. De twintigjarige Spanjaard won in de kwartfinale in drie sets van de Duitser Alexander Zverev.