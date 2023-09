Snookerkampioen Brecel na autorit van 300 kilometer eindelijk herenigd met keu

De Belgische snookerspeler Luca Brecel heeft zijn favoriete keu na een lange autorit eindelijk terug. De wereldkampioen kreeg twee weken geleden al te horen dat de spoorloos gewaande keu was gevonden op luchthaven Frankfurt, maar een snelle hereniging bleef uit.

De 28-jarige Brecel pakte in mei de wereldtitel door in het Engelse Sheffield viervoudig wereldkampioen Mark Selby te verslaan. Hij werd de eerste speler van het Europese vasteland die wereldkampioen werd.

De Belg koesterde nadien zijn winnende keu, maar de snookerstok raakte drie weken geleden spoorloos na een vlucht van Seattle naar Frankfurt. "Ik had hem nog maar twee jaar, maar was er erg gewend aan geraakt", zegt Brecel bij World Snooker .

'The Belgian Bullet' moet zijn keu altijd inchecken bij de buitenmaatse bagage. "Het is de beste keu die ik ooit heb gehad. Het voelt alsof ik er niet mee kan missen. Maar het is een nachtmerrie om mee te reizen. Ik heb al vaak gedacht: was ik maar een darter met een kleine koffer."