Ophef rond marathon in Mexico: duizenden lopers gingen met auto of ov

Ongeveer elfduizend deelnemers aan de marathon van Mexico-Stad zijn betrapt op valsspelen. Uit analyse van gps-trackers blijkt dat de lopers op 27 augustus niet alle checkpoints hebben gepasseerd. Veel mensen hebben naar verluidt een auto of het openbaar vervoer gebruikt.

Het is niet de eerste keer dat er grootschalig is gesjoemeld bij de marathon in Mexico-Stad. In 2017 zijn meer dan zesduizend deelnemers gediskwalificeerd, omdat ze een stuk van het parcours hadden afgesneden. Een jaar later zijn drieduizend deelnemers tegen de lamp gelopen.