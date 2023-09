Zingende Djokovic dankbaar na nieuw Grand Slam-record: 'Ik heb geluk gehad'

Novak Djokovic is verheugd over zijn halvefinaleplek op de US Open. De Serviër versloeg dinsdag Taylor Fritz en bereikte zodoende voor de 47e keer de halve eindstrijd van een Grand Slam. Hij brak daarmee het record van Roger Federer.

"Ik ben steeds weer dankbaar voor elke kans die ik krijg op deze leeftijd en in deze fase van mijn leven", zei de 36-jarige Djokovic op de baan na het bereiken van de nieuwe mijlpaal. "Ik weet niet hoeveel kansen ik nog krijg, dus ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten."

"Tennis is de sport die me zoveel heeft gegeven in mijn leven. Ik kom uit Servië, een door oorlog verscheurd land toen ik opgroeide, en ik heb veel tegenslagen moeten verwerken om zelfs maar de kans te krijgen om te reizen en internationaal te sporten", vertelde Djokovic.

"Ik heb het geluk gehad dat ik een aantal zeer deskundige en gepassioneerde mensen heb ontmoet. Zonder hun steun en die van mijn ouders, die op de tribune zitten, zou ik hier niet staan."

De Serviër trok vervolgens de microfoon naar zich toe en zweepte het publiek op om samen met hem het nummer (You Gotta) Fight For Your Right (To Party!) van de Beastie Boys te zingen.

🎾🇺🇸 | Novak Djokovic, in te huren voor al uw feesten en partijen. Zingen kan hij ook. Hij vermaakt het publiek met de Beastie Boys. 🎤🎶 #USOpen



📺 Grand Slams kijk je op discovery+ pic.twitter.com/orxwVNCyb6 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 5, 2023

Djokovic strijdt tegen talent Shelton

In de halve finales neemt Djokovic het op tegen de twintigjarige Ben Shelton. De ongeplaatste Amerikaan, nummer 47 van de wereld, versloeg zijn landgenoot Frances Tiafoe (ATP-10) in vier sets.

In de finale wacht Djokovic mogelijk opnieuw een duel met Carlos Alcaraz. De titelverdediger speelt in de nacht van woensdag op donderdag zijn kwartfinale tegen Alexander Zverev. Alcaraz won dit jaar Wimbledon ten koste van Djokovic, maar de Serviër versloeg de Spanjaard later op het Masters-toernooi van Cincinnati.

Djokovic ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen corona. De huidige nummer twee van de wereld kan het toernooi voor het eerst sinds 2018 winnen. Hij was al drie keer de beste op Flushing Meadows.