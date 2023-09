Volleyballers sluiten succesvolle EK-groepsfase in stijl af tegen Noord-Macedonië

De Nederlandse volleyballers hebben de groepsfase van het Europees kampioenschap dinsdag afgesloten met een duidelijke zege op gastland Noord-Macedonië. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in Skopje met 3-0 (25-19, 25-19 en 25-16).

Oranje was na de zege op Denemarken van een dag eerder al zeker van een plek in de achtste finales. De Europees kampioen van 1997 won in de poule ook van Montenegro en Tsjechië en verloor alleen van Polen, de aanvoerder van de wereldranglijst.

Nederland gaf Noord-Macedonië in de hele wedstrijd bijna geen kans. Alleen in de tweede set was er sprake van verslapping bij Oranje: de Macedoniërs werkten via een serie punten een achterstand van 20-10 weg en kwamen terug tot 21-19. Toen zette Oranje aan voor het eindsprintje.

Als de vrijwel zekere nummer twee van poule C reist de ploeg nu naar het Italiaanse Bari voor een wedstrijd tegen de nummer drie van poule A. Dat wordt Servië of Duitsland. De laatste ontknopingen in de poules volgen later op dinsdag en woensdag.

Op het laatste EK, twee jaar geleden, strandde de Nederlandse volleybalploeg in de kwartfinales. De enige Europese titel werd in 1997 veroverd. Een jaar eerder won Oranje olympisch goud in Atlanta.

Voor de ploeg van Piazza is een goed resultaat op dit EK belangrijk richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. In 2004 waren de Nederlandse mannen voor het laatst van de partij op de Spelen.