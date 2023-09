Femke Bol wint tien dagen na wereldtitel ook op 400 meter horden in Zwitserland

Femke Bol heeft maandag haar zegereeks op de 400 meter horden voortgezet. Tien dagen na de succesvolle WK atletiek in Boedapest liep de wereldkampioene bij de internationale wedstrijd Galà dei Castelli in een tijd van 52,79 seconden naar de winst.

Bol moest in het Zwitserse Bellinzona alles uit de kast te halen om de Amerikaanse Shamier Little te verslaan. Pas bij de laatste horde nam de 23-jarige Amersfoortse afstand van Little, die in Boedapest tweede werd achter Bol. De Nederlandse Cathelijn Peeters werd derde in 55,25.

Peeters en Bol veroverden in Boedapest ook de wereldtitel op de 4x400 meter, samen met Lieke Klaver en Eveline Saalberg.

De Nederlandse atletiekequipe veroverde in Boedapest in totaal vijf medailles: goud voor Bol en de estafettevrouwen, zilver en brons voor Sifan Hassan en brons voor meerkampster Anouk Vetter. Het was de beste prestatie van Nederland ooit op een WK atletiek.