Volleyballers boeken derde overwinning op EK en zijn zeker van achtste finales

De Nederlandse volleyballers hebben maandag hun derde overwinning op het EK behaald. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza zette Denemarken in Skopje met 3-1 (18-25, 24-26, 25-23 en 20-25) opzij en is zeker van een plek in de achtste finales.

Denemarken, dat maar liefst 35 plekken lager staat dan Nederland op de wereldranglijst, kreeg in de eerste set geen vat op de aanval van Oranje. Vanaf de tweede set veranderde het spelbeeld. Oranje werd slordig en creëerde te weinig druk. Dankzij een sterk blok van Wessel Keemink ging de setwinst alsnog naar Nederland.

In het derde bedrijf gingen de Denen erin geloven dat het nog mogelijk was om de wedstrijd te keren. Ze kwamen op voorsprong en gaven deze niet meer uit handen. In de vierde set nam Oranje vanaf 16-13 afstand, waarna Nimir Abdelaziz met twee punten op rij het duel besliste.

Na de winst op Denemarken staat Oranje op de tweede plek in de groep. De eerste vier landen gaan door naar de achtste finales, die in het Italiaanse Bari worden gespeeld.

Op het laatste EK, in 2021, strandde Oranje in de kwartfinales. De enige Europese titel werd in 1997 behaald, een jaar na het olympisch goud in Atlanta.

Voor de ploeg van Piazza is een goed resultaat op het EK belangrijk richting de Olympische Spelen van Parijs. In 2004 stonden de Nederlandse volleybalmannen voor het laatst op de Spelen. Het laatste groepsduel van Oranje is dinsdag 5 september om 17.00 uur, dan is Noord-Macedonië de tegenstander.