Gaat Badr Hari dan eindelijk eens winnen? Dit staat er voor hem op het spel

Badr Hari keert zaterdag na bijna een jaar terug in de ring bij GLORY. Dit is wat er in Parijs tegen de relatief onbekende Brit James McSweeney op het spel staat voor de 38-jarige kickbokslegende.

"Ik denk er serieus over na om een einde aan mijn carrière te breien. Ik denk dat ik jullie niet meer zie. Bedankt, ik hou van jullie", zei Hari op 8 oktober vorig jaar, vlak nadat hij had verloren van Alistair Overeem. Zijn loopbaan leek voorbij, maar niets is minder waar: nog geen jaar later is is hij weer terug.

Het voornaamste doel van Hari tegen McSweeney: zijn blazoen bij GLORY oppoetsen en eindelijk eens een overwinning boeken. De Amsterdamse Marokkaan kwam sinds eind 2016 zeven keer in actie bij de kickboksbond, maar een zege bleef telkens uit.

Bij zijn GLORY-debuut moest Hari zeven jaar geleden met een blessure opgeven tegen zijn rivaal Rico Verhoeven. Drie jaar later gebeurde dat opnieuw in een duel met de Nederlandse wereldkampioen. Tussendoor won Hari van Hesdy Gerges, maar die zege werd hem afgenomen vanwege een positieve dopingtest. In de partijen daarna bleken ook Benjamin Adegbuyi en Arkadiusz Wrzosek te sterk.

Een rematch tegen Wrzosek werd na twee rondes afgebroken wegens rellen, waardoor Hari - hoewel hij op dat moment al een keer naar de grond was gegaan - weer een kans op een langverwachte overwinning in rook zag opgaan. In oktober vorig jaar dolf hij tegen Overeem het onderspit, al raakte die zijn zege kwijt vanwege een positieve test.

Wie is James McSweeney? Met de relatief onbekende James McSweeney treft Badr Hari een doorgewinterde vechtsporter. De 42-jarige Brit heeft jaren ervaring in zowel kickboksen als MMA en staat erom bekend nergens voor terug te deinzen. In 2021 tekende hij bij GLORY op. Tot dusver kwam hij één keer in actie namens de kickboksbond: in oktober 2021 verloor hij op knock-out van icoon Gökhan Saki. McSweeney wordt bijgestaan door onder anderen Alistair Overeem, de laatste tegenstander van Badr Hari. Cijfers James McSweeney: 46 zeges (28 op knock-out), 6 nederlagen

Zege opstapje naar derde gevecht met Verhoeven?

Bij een overwinning op McSweeney zijn de kansen op een derde gevecht tussen Hari en Verhoeven wellicht weer groter. Hari is momenteel de nummer zes van de GLORY-ranglijst en zal bij een zege op de vier jaar oudere McSweeney stijgen.

GLORY heeft de rivaliteit tussen de twee topvechters met de Videoland-serie House of GLORY alvast nieuw leven ingeblazen. In die serie staan Hari en Verhoeven als coach van nieuw kickbokstalent tegenover elkaar.

Verhoeven, die in de afgelopen maanden herstelde van een zware knieblessure, staat begin november hoe dan ook eerst tegenover Tariq Osaro in het GelreDome. Hij verdedigt tegen de Nederlandse Nigeriaan voor de zoveelste keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht.

Naast prestige en een hogere ranking vecht Hari tegen McSweeney ook om een ticket voor de Grand Prix. Het prestigieuze achtmanstoernooi, dat in het verleden grote kampioenen voortbracht en tot blijdschap van Hari na jaren weer terug is, wordt in december gehouden. Een aantal startbewijzen is inmiddels al vergeven. Bij de Grand Prix staat de wereldtitel overigens niet op het spel; het is een apart kampioenschap.

Het gevecht tussen Hari en McSweeney is zaterdag het slotstuk van GLORY 88, dat plaatsvindt in het Dôme de Paris, nabij het centrum in Parijs. Ze zullen naar verwachten laat op de avond de ring betreden.

Top tien GLORY-ranglijst Wereldkampioen: Rico Verhoeven (Ned)

Interim-kampioen: Tariq Osaro (Nig)

2. Antonio Plazibat (Kro)

3. Levi Rigters (Ned)

4. Nordine Mahieddine (Alg)

5. Sofian Laïdouni (Fra)

6. Badr Hari (Mar)

7. Benjamin Rajabzadeh (Aze)

8. Nabol Khachab (Mar)

9. Uku Jürjendal (Est)

10. Benjamin Adegbuyi (Roe)