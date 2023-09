Volleybalsters genieten volop van EK-succes: 'Dit is brons met een gouden rand'

De Nederlandse volleybalsters genieten volop van hun knappe bronzen EK-medaille. Volgens de speelsters klopte simpelweg alles in de gewonnen wedstrijd tegen topland Italië.

De ploeg van bondscoach Félix Kozlowski was zondag met 3-0 te sterk voor de uittredend Europees kampioen en tankte veel vertrouwen voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van later deze maand in China.

"Lijp, wát een wedstrijd. We gingen vanochtend aan de ontbijttafel zitten, keken in elkaars ogen en zagen: dit is onze dag. Er viel zó veel te winnen vandaag", zei Celeste Plak tegen de NOS.

"Ik ben zó blij en zó trots. Dit was voor ons de finale. Van tevoren was ons doel om de laatste vier te halen. Dat is gelukt. We dachten: als we er toch zijn, laten we dan maar een medaille halen. Dit is brons met een gouden rand."

Italië had vaak geen antwoord op het spel van Oranje. Foto: ECV

'Ik werd helemaal emotioneel'

Teamgenoot Marrit Jasper was eveneens euforisch na de overwinning op Italië. De speelsters van Oranje pakten de eerste EK-medaille sinds 2017, toen in de finale van Servië werd verloren.

"Ik heb er geen woorden voor. Wat mooi. Ik ben zó blij. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven", zei Jasper. "Ik werd er helemaal emotioneel van toen ik net mijn ouders en mijn familie zag."

Volgens bondscoach Kozlowski was de wil om te winnen enorm. "Dat zag je terug", zei hij. "We wilden vanaf het eerste punt uitstralen dat we konden winnen. Dat is gelukt. We hielden het vertrouwen, ook in moeilijke situaties."

Nederland speelt op het OKT in China zeven wedstrijden in negen dagen. China, Servië, de Dominicaanse Republiek, Canada, Tsjechië, Mexico en Oekraïne zijn de tegenstanders.